В московском метро подорожал проезд

В Московском метрополитене и других видах общественного транспорта столицы с 1 февраля поднялась стоимость проезда. Об этом сообщает «Интерфакс».

Стоимость разовой поездки в метро, по Московскому центральному кольцу (МЦК) и в пределах «Центральной» зоны Московских центральных диаметров (МЦД) по карте «Тройка» выросла на два рубля и теперь составляет 40 рублей, билет на 90 минут обойдется в 62 рубля (ранее — 59 рублей). При оплате банковской картой придется заплатить 44 рубля вместо 42.

В случае, если пассажир отправился в пригородную зону, по карте «Тройка» придется заплатить 47 рублей вместо 45. При оплате проезда с помощью технологий бесконтактных платежей поездка обойдется в 51 рубль (ранее — 49 рублей).

В то же время осталась неизменной стоимость безлимитных проездных билетов на все виды транспорта, включая МЦД. Проездной на сутки по-прежнему стоит 230 рублей, на трое суток — 438 рублей, на месяц — 2 170 рублей, на три месяца — 5 430 рублей, на год — 19,5 тысячи рублей.

Цены на безлимитные проездные, включающие зону «Пригород» на МЦД, также остались прежними. Стоимость билета на сутки составляет 285 рублей, на трое — 545 рублей, на 30 дней — 2 570 рублей, на 90 дней — 6 940 рублей, на 365 дней — 24 450 рублей.

О том, что в московском метро подорожает проезд, стало известно в начале декабря. Тогда подчеркивалось, что с 2010 года с учетом инфляции в реальном выражении стоимость проезда в общественном транспорте Москвы снизилась почти на 30 процентов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!