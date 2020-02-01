«Грозивший» испражниться на могилы автор жалобы на Долгополова объяснился

Автор жалобы на российского комика Александра Долгополова объяснил, почему обратился в прокуратуру и написал заявление об оскорблении чувств верующих. Журналистам удавалось связаться с автором жалобы ранее, анонимно. В онлайн-общении мужчина привел пример шутки и «пригрозил» испражниться на могилы. В беседе с Telegram-проектом Baza мужчина раскрыл свою личность.

По словам жителя подмосковного Орехова-Зуева, его зовут Дмитрий Войнов и он не православный верующий, а верующий евангельский. Он рассказал, что стендап Долгополова посмотрел на YouTube после того, как увидел анонс его выступления в OZ HUB, местном коворкинг-центре.

«Есть какие-то вещи — они у каждого человека есть, сокровенные. Это сейчас не произносится просто. Сейчас произносится "свобода", еще что-то. Ну, а какая может быть свобода?» — отметил Войнов свои впечатления. Он признался, что посмотрел запись фрагментами в начале ноября 2019 года и пытался связаться с руководством площадки, чтобы отменить выступление.

Мужчина после нескольких безуспешных обращений в разные инстанции решил написать заявление в прокуратуру, отправив письмо по электронной почте. В январе он дал показания. При этом Войнов уверяет, что не желает, чтобы Долгополова отправили в тюрьму, а поступил так для того, чтобы к комику пришло «осознание всего того, что он наговорил».

Он пояснил, что желал удаления видеоролика с YouTube и отмены концерта в Орехово-Зуево. Запись пока доступна на видеохостинге, а концерт в городе состоялся. «Все, кому нравился этот человек (Долгополов. — прим. «Ленты.ру»), говорят теперь, что к нам в город никто не хочет ехать», — добавил Войнов. Он в ответ предложил владельцам позвать христианских исполнителей.

Он также привел слова своего церковного батюшки из-за его обращения на комика: «Все правильно. Нечистое должно быть наказано. Ну, не наказано, а убрано с экранов — вот как было сказано». Войнов вспомнил, что писал Долгополову и советовал не выступать в Орехово-Зуево, но он ему не ответил и заблокировал, сообщение при этом было прочитано.

Полиция получила жалобу от жителя Подмосковья — в обращении утверждалось, что комик своими шутками в стендапе оскорбил чувства верующих. На следующий день он покинул Россию, вылетев в Израиль. Комик по приезде в Израиль подчеркнул, что считает закон об оскорблении чувств верующих репрессивным, и осудил преследование комиков за шутки. Он добавил, что не рискнет возвращаться, пока дело не прояснится.

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