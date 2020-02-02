Число пострадавших при обрушении кафе в российском городе выросло

Количество госпитализированных после обрушения крыши кафе в Новосибирске выросло до пяти человек. От этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что под завалами были обнаружены четыре живых человека, еще одна девушка погибла.

Сейчас спасательные работы на месте ЧП завершены.

Официальный представитель Следственного управления СК по Новосибирской области Дмитрий Чечулин сообщили «Ленте.ру», что возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На место ЧП незамедлительно выехал руководитель СУ СК России по области.

Причиной обрушения кровли раздевалки кафе стало большое количество скопившегося на крыше здания снега. Накануне региональное МЧС предупреждало об этой опасности, появившейся после обильных снегопадов, и просило управляющие компании и владельцев частных домов своевременно и регулярно чистить крыши.

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