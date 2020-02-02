Названы версии обрушения кафе в российском городе

Следствие рассматривает несколько версий обрушения кафе «Родня» в Новосибирске. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, изучаются вероятные нарушения при возведении пристройки к кафе, а также игнорирование требований по уборке снега с крыш. Сейчас на месте ЧП работают следователи, которые осматривают место обрушения и опрашивают свидетелей.

ЧП произошло в 23:42 субботы, 1 февраля. В тот момент в кафе находилось много посетителей. Обрушилась кровля пристройки кафе, собранная из сэндвич-панелей. В результате трагедии погибла девушка, еще четыре человека были доставлены в больницы.

К этому моменту разбор завалов завершен. В спасательных мероприятиях было задействовано 80 человек и 25 единиц техники. Причиной обрушения кровли раздевалки кафе стало большое количество скопившегося на крыше здания снега. Накануне региональное МЧС предупреждало об этой опасности, появившейся после обильных снегопадов, и просило управляющие компании и владельцев частных домов своевременно и регулярно чистить крыши.

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