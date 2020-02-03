Жители индийской деревни поклонились четырехметровому питону

В индийском штате Тамилнад поймали четырехметрового питона. Об этом сообщает Newsflare.

Огромную змею, длина которой составляла около 4,6 метра, заметили в колодце в деревне Мараппатту. Прибывшие по вызову сотрудники лесного ведомства вытащили пресмыкающееся из воды и убрали в мешок, чтобы отвезти в безопасное место и отпустить.

На прощание жители деревни решили поклониться питону, который, по их словам, никому не причинял вреда, хотя и жил рядом с их домами. Во время индуистской церемонии на голову змее повязали кусочек ткани, нанесли между ее глаз священный вермильон (киноварь) и сделали ей огненное подношение.

В 2019 году сообщалось, что в индийском штате Гуджарат приползшему в храм индуистской богини Ходияр гигантскому крокодилу стали поклоняться десятки людей. Из-за этого к нему долго не пускали зоологов.

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