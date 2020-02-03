Крымчанин продаст усыпанную китайскими стразами машину за миллион рублей

Крымчанин выставил на продажу машину, полностью усыпанную стразами. Об этом сообщает агентство «Крыминформ».

Кузов белого кабриолета Toyota Camry Solara украшают 400 тысяч кристаллов, его стоимость составляет 999 тысяч рублей. По информации автора объявления — бывшего огранщика алмазов из Севастополя, 40 килограммов камней высшего качества ему доставили из Китая.

«Сделать такой автомобиль решил, потому что хочется отличаться от всех на дороге», — объяснил концепцию мужчина. Он добавил, что автомобиль требует ухода, поскольку в него вложена душа и год работы.

Помимо этого, крымчанин признался, что не смог продать кабриолет по желаемой цене, поэтому поездил на нем три года и теперь отдаст по себестоимости.

По его словам, машина приковывает внимание на дороге, а также может использоваться для свадеб и фотосессий.

В апреле 2019 года модель молдавского происхождения Дарья Радионова, проживающая в Лондоне, украсила свой автомобиль Lamborghini Aventador двумя миллионами кристаллов Swarovski. На тюнинг суперкара, кузов которого полностью покрыт черными камнями, ушло 700 часов.

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