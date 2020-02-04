В Москве выступит ансамбль «Мегаполис»

Московский ансамбль «Мегаполис» во главе с Олегом Нестеровым даст концерт в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Выступление состоится 7 февраля в клубе «16 Тонн». Билеты можно приобрести на сайте площадки.

В настоящее время коллектив активно работает над новым альбомом. Краудфандинг-кампания на запись пластинки стартовала 28 октября 2019 года и всего за месяц проект собрал свыше 100 процентов необходимой суммы.

За 32 года творческой деятельности «Мегаполис» успел выпустил десять альбомов, добраться до вершин хит-парадов с песней на стихи Вознесенского «Новое московское сиртаки», войти в историю с первым национальным хитом на немецком языке Karl-Marx-Stadt и получить «Золотой Граммофон» за композицию «Звездочка» без единого припева.

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