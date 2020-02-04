Во внешнем виде Елизаветы II разглядели одобрение поведения Меган Маркл

Королева Великобритании Елизавета II своим внешнем видом поддержала переезд принца Гарри и его супруги Меган Маркл в Канаду. К такому выводу пришли в E! News.

На утреннюю службу в Сандрингеме Елизавета II приехала в небесно-голубом пальто и головном уборе в тон. Она украсила свой наряд брошью «Снежинка Канады», которую получила в подарок от бывшего генерал-губернатора страны Дэвида Джонстона по случаю 65-й годовщины царствования в 2017 году.

В указанном аксессуаре журналисты разглядели тайное одобрение поведения внука и его семьи.

8 января принц Гарри и Меган Маркл объявили об отказе от королевских привилегий. Они выразили желание в дальнейшем стать финансово независимыми. С весны этого года они перестанут выполнять обязанности членов королевской семьи и лишатся титулов Его и Ее Королевское Высочество.

Это не первый случай, когда в образах Елизаветы II находят скрытый смысл. В июле 2018 года в сети обратили внимание на неоднозначный выбор украшений, которые королева Елизавета II надевала во время визита Дональда Трампа в Британию. Например, в день их встречи королева прикрепила к груди маленькую винтажную брошь в виде зеленого цветка, которую ей подарили экс-президент США Барак Обама с женой.

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