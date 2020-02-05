Абоненты Билайн получат интернет в метро без рекламы

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») предоставила своим абонентам в Москве и Московской области бесплатное подключение к сети Wi-Fi MT_FREE в московском метро без рекламы. Об этом говорится в сообщении оператора связи.

Стать участником акции, которая действует в течение 6 месяцев с момента активации специального промокода, можно в приложении «Мой Билайн» (12+) в разделе Специальные предложения. Акция действует до 31 марта 2020 года.

«Путь из дома на работу и обратно — неотъемлемая часть жизни многих москвичей. Ежедневно, по разным оценкам, мы тратим на дорогу до 2-х часов, а это не мало. Темп жизни в большом городе провоцирует нас быть постоянно на связи: решать рабочие вопросы, готовиться к учебе или просто отдыхать, даже в дороге. Наша предложение призвано помочь клиентам оставаться онлайн в том числе и в поездках под землей и не тратить время на просмотр рекламы», — отметил исполнительный вице-президент, региональный директор Московского региона ПАО «ВымпелКом» Алексей Левченко.

Если абонент ранее не пользовался сетью MT_FREE, необходимо сначала зарегистрироваться в сети по номеру телефона.

«По статистике МаксимаТелеком (предоставляет услугу — прим. «Ленты.ру»), большая часть абонентов Билайн в метро — молодые люди 25–34 лет. Эта аудитория потребляет много «тяжелого» контента, поэтому ей важно всегда оставаться на связи, даже на глубине тоннеля метро, - говорит генеральный директор «МаксимаТелеком» (оператор бесплатного Wi-Fi в метро) Борис Вольпе. — Бесшовный Wi-Fi в транспорте позволяет мобильным операторам сохранить лояльность абонентов, у которых постоянно растёт потребность в трафике».

Ежедневно московским метро, по данным «По данным Билайн. Аналитика», пользуется более миллиона клиентов Билайн. В среднем в месяц пассажиры метрополитена потребляют около 250 терабайти мобильного трафика. ТОП-5 «качающих» станций московского метро: Парк Культуры, Менделеевская, Павелецкая, Комсомольская, Проспект Мира. Самые активные пользователи мобильного интернета обитают на станциях: Новокосино, Выставочная, Рассказовка, Менделевская и Алма-Атинская.