Автор объяснил появление грустного Киану Ривза в украинском учебнике

Автор украинского учебника по всемирной истории Игорь Щупак объяснил появление изображения грустного голливудского актера Киану Ривза на страницах книги. Кандидат исторических наук опубликовал пост на эту тему в своем Facebook-аккаунте.

Изначально он не заметил актера, когда работавший над пособием дизайнер показал ему фотографию «Обед на небоскребе», к которой был прифотошоплен артист. Позднее Щупак обратил внимание на мем и предложил оставить этот снимок в учебнике, пояснив, что для читателей это станет своеобразным тестом на внимательность. Он также предложил поблагодарить Киану Ривза за то, что тот смог привлечь внимание к истории.

Автор вспомнил, что в выпущенном в 1990-е годы пособии под портретом политика Октавиана Августа написали, что это Юлий Цезарь. За все годы никто так и не заметил ошибку.

О том, что Ривза обнаружили в учебнике для учеников 10-х классов, стало известно 4 февраля. Книга была издана в 2018 году и одобрена министерством образования Украины.

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