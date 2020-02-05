Умер один из создателей «Чертовой службы в госпитале МЭШ»

Американский актер, режиссер и продюсер Джин Рейнольдс умер в медицинском центре в Бербанке, штат Калифорния. Об этом сообщает CNN.

Причиной смерти стала остановка сердца. Рейнольдсу было 96 лет.

Джин Рейнольдс стал одним из создателей сериала «Чертова служба в госпитале МЭШ» (M*A*S*H), повествующего о жизни группы врачей-хирургов, работающих в передвижном военном госпитале во время корейской войны в начале 1950-х. Он выступил исполнительным продюсером, участвовал в написании сценария и режиссировал эпизоды шоу.

Помимо этого, Рейнольдс был исполнительным продюсером и режиссером сериалов «Комната 222» и «Лу Грант», а также снялся в качестве актера в таких фильмах, как «Смертельный шторм» и «Деревенская девушка».

В январе 2016 года в США умер актер Уэйн Роджерс, получивший известность благодаря роли Джона Макинтайра по прозвищу Ловец в «Чертовой службе в госпитале МЭШ». Ему было 82 года.