В США усмотрели мировую угрозу в китайской технологии 5G. Об этом заявил генпрокурор Соединенных Штатов Уильям Барр на конференции в Центре стратегических и международных исследований, его слова приводит Bloomberg.

Он отметил, что Китай опережает США в разработке 5G. Однако, по мнению генпрокурора, Пекин крадет технологии у Соединенных Штатов и других стран.

По словам Барра, доминирование Китая в этой сфере ставит под угрозу весь мир. Генпрокурор призвал противостоять этому вызову коллективно, а также вкладываться в компании, которые смогут ускорить разработку альтернатив китайским технологиям. Он считает, что администрация США должна вложиться в финскую компанию Nokia Oyj и шведскую Ericsson, которые смогут помочь в разработке альтернативы Huawei и китайским технологиям.

«Если промышленный интернет станет зависим от китайской технологии, то у Китая будет возможность лишать целые страны доступа к технологиям и оборудованиям, от которых зависят их потребители и индустрия», — заключил Барр.

В январе бывший советник президента США по национальной безопасности Джеймс Джонс заявил, что Китай является самой главной угрозой для будущего Соединенных Штатов. Эксперт сказал, что КНР использует стратегию «троянского коня», чтобы усилить свое влияние по всему миру. По мнению Джонса, США могут выиграть в гонке с Китаем за счет развития технологий, в частности, систем мобильной связи и высокоскоростного интернета 5G.

Торговая война между США и Китаем длится полтора года и сопровождается введением взаимных торговых ограничений в виде повышения пошлин.

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