Здание московского суда закидали бутылками с горючей смесью

Неизвестные злоумышленники закидали бутылками с горючей смесью (коктейлями Молотова) здание Никулинского районного суда на юго-западе Москвы. Об этом в четверг, 6 февраля, источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.

По словам собеседника агентства, от нескольких коктейлей Молотова на первом этаже суда возник небольшой пожар, который удалось быстро потушить. На месте ЧП начала работать полиция. В пресс-службе суда подтвердили факт пожара, но отказались от дальнейших комментариев.

27 января сообщалось, что в Москве трое неизвестных пытались протаранить каршеринговым автомобилем здание полиции Москвы на Петровке, 38. Автомобиль Lada снес шлагбаум, проехал на территорию полицейского подразделения и врезался в здание управления делопроизводства и режима. После этого трое мужчин выскочили из машины и скрылись.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru