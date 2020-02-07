Лиса пробралась в парламент Британии и создала хаос

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В здание британского парламента пробралась лиса, создав ненадолго хаос. Об этом сообщает The Guardian.

Известно, что животное добежало до четвертого этажа по эскалатору. После этого полицейские поймали ее и посадили в ящик. Его вынесли на носилках из здания, а затем отпустили лису на волю. Политики и госслужащие выразили недоумение в связи с этим эпизодом. Некоторые отметили, что хотя видели разные странности в парламенте за годы работы, но подобный инцидент все равно вызывает удивление. В частности, непонятно, каким образом животное туда пробралось.

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