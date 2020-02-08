«Эвертон» выиграл второй матч подряд и вышел на седьмое место в АПЛ

«Эвертон» на своем поле обыграл «Кристал Пэлас» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 8 февраля, на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. На 18-й минуте «ирисок» вывел вперед Бернард. На старте второго тайма Кристиан Бентеке восстановил равенство, но через семь минут Ришарлисон вернул преимущество «Эвертону». В концовке встречи Доминик Калверт-Льюин забил третий мяч хозяев.

Ливерпульский клуб выиграл второй матч в АПЛ подряд, набрал 36 очков и вышел на седьмое место в чемпионате. В активе «Кристал Пэлас» 30 очков, лондонцы занимают 14-ю позицию.

В следующем туре «Эвертон» 23 февраля на выезде сыграет с «Арсеналом». «Кристал Пэлас» днем раньше на своем поле примет «Ньюкасл».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!