Сирийских солдат обвинили в надругательстве над могилами в Идлибе

alarabiya.net

Англоязычный телеканал Al Arabiya опубликовал на своем сайте видео, на котором мужчины, одетые в камуфляж правительственной армии Сирии, рушат кладбище.

На видео происходит надругательство над могилами: предположительно, солдаты камнем ломают надгробную плиту, один из них лопатой раскапывает захоронение. Пользователь Twitter под ником MrRevinskiy, разместивший этот ролик, поясняет, что оскверняются могилы тех, кто погиб в ходе гражданской войны. «После девяти лет войны это все, что [Башар] Асад может предложить сирийцам», — написал он.

На другом видео, обнародованном Al Arabiya, запечатлено полностью разоренное кладбище. Как заявляют авторы публикации, оба ролика сделаны на территории, контроль над которой недавно вернуло себе сирийское правительство.

7 февраля Турция отправила войска специального назначения к своим наблюдательным пунктам в зоне деэскалации в сирийском Идлибе. До этого турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна имеет право защититься в Идлибе от атак со стороны армии сирийского президента Башара Асада. Он также пожелал, чтобы Россия повлияла и остановила наступление Асада в Идлибе.

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