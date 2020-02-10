Подмосковье присоединится к акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

Московская область присоединится к всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 14 февраля, сообщила министр образования региона Ирина Каклюгина. Ее слова приводятся на сайте областного правительства в понедельник, 10 февраля.

«Родители смогут лично узнать, как осуществляется контроль входа в пункт проведения экзамена, как печатаются и сканируются работы. Это очень полезный опыт перед началом экзаменационной волны», — сказала Каклюгина.

Она отметила, что этот опыт поможет школьникам и их родителям снять напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ.

Акция будет проходить до конца месяца во всех муниципальных образованиях региона, уточнила министр. По ее словам, о желании принять участие в акции уже заявила певица и актриса Анжелика Агурбаш, актер театра и кино Сергей Маховиков.

Мероприятие проходит в регионе четвертый год подряд. В прошлом году в ней приняли участие более тысячи родителей. В 2018 году экзамены сдали почти три тысячи родителей.