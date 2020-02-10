Россиянка самостоятельно лечила отит и заработала нагноение мозга

В Астрахани местная жительница самостоятельно лечила отит и получила абсцесс головного мозга (скопление гноя в веществе головного мозга — прим. «Ленты.ру»). Женщине пришлось делать срочную операцию, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, 38-летняя россиянка сначала пыталась самостоятельно вылечить ОРВИ, игнорируя сильный кашель и высокую температуру. Спустя месяц у женщины появились симптомы отита, от которых она также решила избавиться без медицинской помощи.

В результате россиянку экстренно доставили в больницу имени Кирова в Астрахани. Ей диагностировали абсцесс головного мозга и провели срочную операцию. По данным журналистов, только это смогло спасти женщине жизнь. Спустя две недели ее выписали из больницы.

В январе в Бурятии 24-летняя девушка умерла из-за того, что выпила слишком много парацетамола за три дня — это привело к смертельному поражению печени. Она принимала парацетамол по шесть таблеток в течение трех дней одновременно с двумя таблетками аспирина и другими препаратами. При этом максимальная суточная доза этого лекарства — восемь таблеток. Медики рассказали, что у пациентки совпали несколько поражающих факторов — диета, которая нарушила работу ферментной системы печени, а также ранее перенесенная инфекция вирусного гепатита В.

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