Россиянка перепила парацетамола и умерла

В Бурятии 24-летняя девушка умерла из-за того, что выпила слишком много парацетамола за три дня — это привело к смертельному поражению печени. Об этом сообщило издание «Номер один» со ссылкой на Республиканскую клиническую больницу.

Как объяснили в медучреждении, девушка принимала парацетамол по 6 таблеток в течение 3 дней одновременно с 2 таблетками аспирина и другими препаратами. При этом максимальная суточная доза этого лекарства — 8 таблеток. Медики рассказали, что у пациентки совпали несколько поражающих факторов — диета, которая нарушила работу ферментной системы печени, а также ранее перенесенная инфекция вирусного гепатита В.

В больнице добавили, что парацетамол поражает печень и вызывает тяжелые некрозы, которые часто требуют трансплантации органов. Медики также призвали россиян не заниматься самолечением.

Ранее сообщалось, что в Саратове 28-летняя местная жительница, страдающая сахарным диабетом, пять месяцев не получала льготные лекарства и умерла из-за начавшихся осложнений. Нехватка медикаментов возникла из-за проблемы с их закупкой областным Минздравом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru