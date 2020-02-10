Россиянин с двумя тысячами нарушений ПДД попался на Рублевке

Сотрудники ДПС задержали московского водителя, который совершил 2126 нарушений правил дорожного движения. Об этом «Интерфаксу» рассказал начальник управления информации и общественных связей столичного управления МВД Владимир Васенин.

По его словам, машина нарушителя попалась полицейским на Рублево-Успенском шоссе. Во время проверки документов оказалось, что у 34-летнего мужчины нет водительских прав, потому что у них истек срок действия.

Россиянин отказался выполнять требования работников МВД и заблокировал двери автомобиля. В целях принудительного извлечения гражданина из машины они разбили стекло передней двери, после чего водитель вышел. Его доставили в подмосковный отдел полиции «Барвихинское», где составили один административный протокол по статье 19.3 КоАП («Неповиновение сотруднику полиции») и еще 184 документа по статье 20.25 КоАП («Уклонение от исполнения административного наказания»).

Водитель привлечен к ответственности. Суд приговорил его к семи суткам ареста, по окончании которого будет принято решение по фактам неуплаты штрафов.

В начале февраля в Ленинградской области россиянин взял отцовскую машину и въехал на ней в экипаж ДПС. Инцидент попал на видео. Остановить лихача удалось выстрелами по колесам.

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