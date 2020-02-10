Российских звезд эвакуировали с премьеры в «Октябре» из-за задымления

Российских звезд эвакуировали с премьеры фильма «Лед-2» в московском кинотеатре «Октябрь» из-за задымления, причиной которого стало короткое замыкание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

В одном из залов на первом этаже кинотеатра произошло короткое замыкание на площади в 0,2 квадратных метра. В общей сложности из здания «Октября» были эвакуированы четыре тысячи человек.

По информации Super, на премьерном показе были Алла Пугачева, Светлана Лобода, Александр Петров, Аглая Тарасова и множество других звезд. Эвакуация прошла за три минуты, после ликвидации возгорания гости не стали продолжать просмотр фильма и уехали на банкет.

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