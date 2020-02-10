В Казахстане анонсировали увольнения после массовой драки

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал увольнения должностных лиц после массовой драки в Кордайском районе Жамбылской области, приведшей к человеческим жертвам. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан».

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В частности, Токаев поручил акиму (главе) Жамбылской области Аскару Мырзахметову освободить от занимаемых должностей заместителя акима области по социальным вопросам Сулушаш Курманбекову, а также акима Кордайского района Болатбека Байтоле за серьезные упущения в работе.

Президент также поручил министру внутренних дел Казахстана Ерлану Тургумбаеву уволить начальника департамента полиции Жамбылской области и начальника отдела полиции Кордайского района, где произошли беспорядки.

Ранее заместитель министра внутренних дел страны Алексей Калайчиди заявил, что причиной массовой драки стал дорожный конфликт. Калайчиди объяснил, что ситуация обострилась в результате распространения в социальных сетях информации о случившемся.

По последним данным, в результате массовой драки погибли десять человек. Участниками беспорядков стала в общей сложности почти тысяча человек; 47 человек были задержаны, еще 44 — отпущены.

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