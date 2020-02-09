Восстановлена хронология погромов и массовой драки в Казахстане

Восстановлена хронология погромов и массовой драки в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел страны Алексей Калайчиди, передает «Интерфакс».

По его словам, в среду, 5 февраля между жителями двух сел произошел дорожный конфликт. «Одни ехали на автомобиле прямо — трое. Еще трое на большегрузной машине в этот момент выезжали из дома на дорогу», — объяснил Калайчиди. В итоге жители стали спорить о том, кто кому должен уступить дорогу, что привело к рукоприкладству. Вскоре сотрудники полиции прекратили драку сторон.

Однако спустя некоторое время граждане принялись рассылать сообщения о драке в соцсетях, и «молодежь поддалась на это». В результате «подстрекательства» 7 февраля около 19:00 на окраине села Масанчи между жителями произошла групповая драка, на которую прибыли уже около 70 человек. Очевидцы, снимавшие происходящее на видео, делились ими в сети, что привело к еще большей эскалации конфликта.

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В село были отправлены дополнительные силы полиции из трех районов, но молодежь, по словам главы ведомства, отказалась подчиняться требованиям правоохранителей и применяла к ним силу. Массовая драка распространилась еще на два села, и только прибывшие на место дополнительные силы полиции и Нацгвардии помогли локализовать конфликт.

По последним данным, в результате массовой драки погибли 10 человек. Участниками беспорядков стала в общей сложности почти тысяча человек; 47 человек были задержаны, еще 44 — отпущены.

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