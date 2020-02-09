В Казахстане назвали причину массовых беспорядков на юге страны

Причиной массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана стал дорожный конфликт. Об этом в воскресенье, 9 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра внутренних дел страны Алексея Калайчиди.

«5 февраля произошел дорожный конфликт, кто-то кому-то не уступил дорогу. От слов дело перешло к рукоприкладству», — отметил он. Калайчиди объяснил, что ситуация обострилась в результате распространения в социальных сетях информации о случившемся. В настоящее время провокаторы уже найдены, однако из-за «подстрекательства» 7 февраля около 19:00 на окраине села Масанчи между жителями произошла групповая драка, на которую прибыли уже около 70 человек. Очевидцы, снимавшие происходящее на видео, делились ими в сети, что привело к еще большей эскалации конфликта.

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В село были отправлены дополнительные силы полиции из трех районов, но молодежь отказалась подчиняться требованиям правоохранителей и применяла к ним силу. Массовая драка распространилась и на другие села, и только прибывшие на место дополнительные силы полиции и Нацгвардии помогли локализовать конфликт.

Замминистра также рассказал о режиме чрезвычайной ситуации (ЧС) техногенного характера местного масштаба: он обусловлен сложившимися обстоятельствами. «Я думаю, что когда этот режим вводили, то взвесили все за и против и посчитали, что такого режима достаточно», — заключил он.

По последним данным, в результате массовой драки погибли 10 человек. Участниками беспорядков стала в общей сложности почти тысяча человек; 47 человек были задержаны, еще 44 — отпущены.

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