В Москве выступит группа Carla's Dreams

Молдавская рэп-рок-группа Carla's Dreams приедет в Москву. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Концерт состоится 20 марта на сцене «ГлавClub Green Concert». Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте ponominalu.ru, подробнее узнать о событии — в группе во «ВКонтакте».

Carla's Dreams была основана в 2012 году. В дискографии группы шесть студийных альбомов. Российским слушателям музыканты наиболее известны благодаря ремиксу на их композицию Sub Pielea Mea, появившемуся в 2016 году. Carla's Dreams исполняют песни на румынском, русском и английском языках.

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