Запатентован электрический «КамАЗ»

Акционерное общество «КамАЗ» запатентовало электрический грузовик без кабины. Проект опубликован на портале Федерального института промышленной собственности.

Согласно обнародованным материалам, грузовой автомобиль представляет собой прямоугольный кузов на двухосном шасси. Грузовик имеет переднюю и заднюю подсветку, а также оборудован вентиляционными решетками в кузове.

В конце 2019 года стало известно, что «КамАЗ» проводит испытания нового беспилотника на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Производитель сообщил, что подобные автомобили могут с помощью датчиков выбирать безопасную траекторию и скорость движения на дорогах.

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