Домашний пес помог семье найти утечку угарного газа

В американском городе Зеленд, штат Мичиган, домашняя собака помогла семье обнаружить утечку угарного газа. Об этом сообщается на сайте телестанции WXMI.

Дайан Смит рассказала, что 4 февраля ее 13-летний пес по кличке Раскал начал вести себя странно. «Он не подходил ко мне, когда я его звала. А когда он все-таки зашел на кухню, то сразу плюхнулся на пол. Я дала ему немного крекеров, но он на них даже не отреагировал. Все это было на него не похоже», — вспоминает она. Смит отвела питомца в ветклинику, однако там его сочли абсолютно здоровым.

Однако дома Раскал снова стал вялым. Смит обратилась за советом к одной из своих подруг. Та рассказала о проблеме мужу, который посоветовал проверить дома уровень угарного газа. «Я вывела пса на улицу. Как только он оказался на свежем воздухе, он стал вести себя как и прежде», — вспоминает Смит. Она удивилась, что датчик угарного газа не сработал, хотя их газовая печь действительно дала сбой.

Специалист осмотрел дом Смит и объяснил, что датчик угарного газа не зафиксировал утечку, поскольку она была слабой. «Несмотря на то что подобная утечка вряд ли убьет вас, она точно пагубно на вас отразится, особенно на собаках», — пояснил муж Дайаны, Гэри Смит. В результате семья сменила газовую печь и датчик угарного газа.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!