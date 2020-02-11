Passteam привлекла инвестиции на площадке StartTrack

Компания Passteam, создатель облачной платформы по управлению виртуальными картами лояльности, привлекла инвестиции в капитал от ряда частных инвесторов на площадке StartTrack. Сделка состоялась в феврале 2020 года, говорится в сообщении компании, поступившем в редакцию «Лента.ру». Сумма инвестиций не называется.

Passteam была основана в 2015 году бизнесменами Сергеем Козловым и Вадимом Стрижаковым. Основной продукт компании — облачная платформа по управлению виртуальными картами лояльности в мобильных кошельках Apple Wallet и Google Pay. Система позволяет настраивать внешний вид карт, управлять информацией по ним и отправлять клиентам push-уведомления.

Сервис позволяет бизнесу наращивать средний чек постоянных клиентов, а также увеличивать частоту их покупок. Passteam используют уже более тысячи клиентов от малого бизнеса до международных компаний в ритейле, сегментах «красота и здоровье», HoReCa, авто. Крупнейшие клиенты компании — Leroy Merlin, Ernst & Young, А101, Askona, Аптеки 36,6 и Горздрав, фэшн-ритейлер ELIS, гостиничная сеть Azimut Hotels.

В 2019 году команда Passteam прошла акселератор Сбербанк-500 Startups и вошла в 30 лучших стартапов в России по версии Сбербанка. Благодаря полученным инвестициям компания планирует привлечь 1000 новых клиентов сегмента СМБ. Для этого она произведет интеграции с известными CRM-системами, в том числе зарубежными. Интеграции с CRM позволят дешево рассказать о продукте таргет-аудитории, а также сформировать базу для масштабирования на международном уровне, запланированного на следующем этапе. В целом Passteam планирует привлечь 50 000 тысяч клиентов в течение ближайших 5 лет.

«Passteam — весьма перспективная компания. Инвесторы с нашей площадки безусловно обратили внимание на ее многочисленные заслуги. К слову, уже несколько компаний, которые прошли акселератор Сбербанк-500 Startups, привлекли инвестиции частных инвесторов на StartTrack», — отметил инвестиционный директор StartTrack Cергей Четвериков.

