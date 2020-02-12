В России оценили слова о грубости российских врачей

Слова медсестры из Германии Марии Герлиц о грубости российских врачей представляет собой не более чем субъективное мнение. Об этом заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко, сообщается на сайте телеканала «360».

«Да, у нас характер общения между людьми отличается от немецкого. Он более откровенный и жестковатый. Мы меньше расшаркиваемся, меньше сдуваем пыль», — отметил он.

Вместе с тем Онищенко согласился с Герлиц в том, что российские медики лучше обучены диагностике. Депутат усмотрел в этом заслугу отечественного образования. «Оно менее формализованное, то есть российский врач более заточен на творчество, на то, что каждый больной — индивидуум», — заявил Онищенко.

О разнице между российскими и немецкими врачами медсестра Герлиц заявила ранее, рассказав о работе по обмену в нижегородской больнице изданию MDR. По ее словам, в стране очень важную роль играют классические методы диагностики из-за дороговизны некоторых обследований, тогда как в Германии медики привыкли доверять результатам лабораторных исследований и компьютерной диагностике. Однако доктора из России уступают зарубежным коллегам в приветливости к пациентам, заявила медсестра.

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