Российских и немецких врачей сравнили

Медсестра из Германии Мария Герлиц сравнила российских и немецких врачей. Она рассказала о работе по обмену в нижегородской больнице изданию MDR.

По ее словам, врачи из российской больницы лучше обучены диагностике, например, слушают пациента с помощью стетоскопа и прощупывают пальцами. Герлиц объяснила это тем, что многие обследования в России слишком дорогие. По ее словам, именно поэтому в стране очень важную роль играют классические методы обследования. В то же время в Германии медики привыкли доверять результатам лабораторных исследований и компьютерной диагностики.

Однако доктора из России уступают зарубежным коллегам в приветливости к пациентам, заявила медсестра. По словам Герлиц, в нижегородской больнице был принят тон общения, к которому ей пришлось привыкать. Например, медсестре пришлось отказаться от «излишне вежливых оборотов» при общении с пациентами. Она также отметила, что врачи в российской больнице могут не сообщать пациентам о методах лечения и о том, какие препараты назначили.

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