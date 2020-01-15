Медсестра предупредила об опасности секса до свадьбы и попала под шквал критики

@dumbbitchmargo / Twitter

Медсестра Холли Грейс (Holly Grace) попала под шквал критики пользователей сети после того, как в ролике в приложении TikTok предупредила об опасности заражения инфекциями, передающимися половым путем, во время секса до свадьбы. Об этом пишет Business Insider.

На кадрах видео медсестра стоит в розовой форме и показывает руками на появляющиеся вокруг нее слова: «Лучший способ избежать заболеваний, передающихся половым путем, — заниматься сексом после свадьбы. Просто правда». Из-за большого количества негативных комментариев медсестра удалила ролик, однако он остался доступен в Twitter.

Многие юзеры в комментариях указывали на абсурдность такой позиции, так как, по их мнению, жены и мужья могут изменять, а значит — стать переносчиками инфекции. Некоторые ставили под вопрос компетентность Грейс и обращались к администрации клиники, в которой она работает. «St Thomas Health, все ваши медсестры дают советы о воздержании? Безответственно с вашей стороны поощрять это», — писала Isa the Alien Queen.

Грейс в ответ на критику заявила, что не хотела никого пристыдить. «Я сняла этот ролик, чтобы помочь девочкам понять, что секс с одним партнером имеет свои преимущества», — сказала она. Грейс также добавила, что до удаления видео она признала в комментариях, что контрацепция тоже помогает предотвратить заражение инфекциями, передающимися половым путем.

Ранее в сети подверглась критике пользовательница, отчитавшая родителей за то, что они слишком громко занимаются сексом. Многие посетители Reddit сочли ее поведение некорректным и даже омерзительным.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!