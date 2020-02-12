Заблудившиеся в горах туристы выжили благодаря мобильному приложению

В Шотландии группа туристов, застрявших в горах, выжила благодаря мобильному приложению. Об этом пишет CNN.

Инцидент произошел в районе вершины Бен-Невис в Грампианских горах. Несколько путешественников, одетых не по погоде, заблудились во время метели, сильного ветра и мороза. Известно, что у них при себе также не было специальной одежды или альпинистского снаряжения — ледорубов или кошек.

Спасателям удалось вычислить потерявшихся при помощи приложения What3words — системы геокодирования, в которой любой адрес или точка на карте могут быть переданы в виде любых трех слов. «Трое из них были в кроссовках! Они оказались (....) на покрытом льдом обрыве, и, если бы они поскользнулись или спустились дальше, последствия могли быть гораздо серьезнее», — подчеркнули участники спасательной операции.

В результате произошедшего два туриста погибли, четверо выжили и были доставлены в одну из местных больниц на вертолете.

26 января сообщалось, что популярное приложение для знакомств Tinder спасло туристку из ловушки в горах в Норвегии. Она путешествовала с друзьями на машине. В один из дней, когда компания ехала по извилистой горной дороге, начался ледяной дождь.

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