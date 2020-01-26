Туристка спаслась из ловушки в горах благодаря Tinder

Популярное приложение для знакомств Tinder спасло туристку из ловушки в горах в Норвегии. Об этом сообщает портал Unilad.

Туристка Лония Хегер (Lonia Haeger) путешествовала вместе с друзьями на машине. В один из дней, когда компания ехала по извилистой горной дороге, начался ледяной дождь. Им пришлось остановиться на повороте у края пропасти, так как дорогу замело. Они боялись, что их машина скатится с обрыва, или другой автомобиль ударит их сзади, однако у них не было другого выбора, кроме как сидеть и ждать помощи.

Друзья решили найти кого-то, кто сможет помочь. Поняв, что рядом нет знакомых, а ближайший механик находится в 200 километрах от них, они решили использовать Tinder.

Туристы создали аккаунт Хегер в надежде, что кто-то обратит на него внимание. Через пять минут она уже переписывались с местным жителем Стианом Лаулютеном (Stian Lauluten), который сразу предложил свою помощь.

Пользователь Tinder оказался строителем и имел доступ к бульдозеру, и уже через несколько минут прибыл на место и расчистил дорогу. «Мы поехали за ним до ближайшей парковки, а на следующей день наш герой привез нам шины с шипами!», — написала Хегер в своем Instagram-аккаунте.

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