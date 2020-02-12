Ультраправые решили засудить Меркель

Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» решила подать в суд на канцлера Германии Ангелу Меркель. Об этом сообщает Anadolu.

Партия пытается засудить Меркель за давление на бывшего премьер-министра земли Тюрингии Томаса Кеммериха, который в итоге был вынужден подать в отставку. Он был избран на этот пост 5 февраля при поддержке «Альтернативы» и «Христианско-демократического союза» (ХДС, партия Меркель) от Свободной демократической партии.

После избрания канцлер выступила за проведение новых выборов, в результате чего Кеммерих ушел в отставку на следующий день. Его партия объяснила это попыткой «смыть пятно позора» за сотрудничество с «Альтернативой для Германии», передает Deutsche Welle .

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Ранее министр обороны Германии и глава ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр решила летом 2020 года уйти с поста партийного лидера и отказалась выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера страны. Причиной для этого она назвала контакты членов ХДС с националистической «Альтернативой для Германии» и ультралевой партией «Левые» — она выступает радикально против сотрудничества с обеими партиями.

В декабре 2019 года оппозиция Германии нашла в ХДС, правящей партии страны, неонациста. По крайней мере один политик ХДС в прошлом был сторонником ультраправого движения. Речь идет о члене совета партии земли Саксония-Анхальт Роберте Мёрице (Robert Möritz). Известно, что он помог организовать неонацистский марш в 2011 году.

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