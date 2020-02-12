В офисе почтовой компании в Амстердаме прогремели взрывы

Взрывы прогремели в офисе почтовой компании в Амстердаме. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте местной полиции.

По предварительным данным, взрывное устройство находилось в одной из посылок. Жертв и пострадавших нет.

Как пишет De Telegraaf со ссылкой на своего корреспондента, взрыв произошел после того, как кто-то открыл посылку. Сотрудники почтовой компании в шоке, уточняет издание.

Вскоре после происшествия в Амстердаме взрыв прогремел в городе Керкраде на юго-востоке Нидерландов, там также обошлось без жертв. Он произошел в сортировочном центре, сообщает в свою очередь NRC Handelsblad. Полиция не связывает эти инциденты.

На месте работают пожарная служба, медики и полиция. Детали уточняются.

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