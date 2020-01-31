Число погибших при взрыве на заводе под Орлом выросло

При взрыве на заводе в городе Мценск Орловской области погибли пять человек. Об этом сообщил советник губернатора региона по СМИ Сергей Лежнев, передает «Интерфакс».

По его словам, под завалами больше нет людей. Еще троих раненых госпитализировали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 143 УК («Нарушение требований охраны труда»).

О взрыве в городе Мценске стало известно ранее 31 января. Взрыв газовоздушной смеси произошел на заводе резиновых изделий. Сообщалось о троих погибших, среди них один иностранец.

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