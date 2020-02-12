Российского депутата сняли на фото с «усами Гитлера»

Директор библиотек Читинского района Забайкальского края Евгения Ушакова опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой она «зигует» рядом с председателем совета района, депутатом от «Единой России» Вильгельмом Зайделем, копирующем усы Адольфа Гитлера. Об этом сообщает «Чита.ру».

Как отмечает издание, после того, как в социальной сети разгорелся скандал, Ушакова удалила пост, однако некоторые пользователи Instagram успели сделать скриншот публикации. На снимке директор библиотек вскидывает руку вперед, что напоминает жест нацистского приветствия. На фотографии она запечатлена в обнимку с Зайделем, который жестом демонстрирует усы как у Гитлера.

Фото сопровождается комментарием Ушаковой: «Кто в теме, тот поймет». В социальных сетях россияне раскритиковали снимок. «Достойные приемники Гитлера и Муссолини? До Дня Победы осталось 87 дней», — написал один из пользователей.

Зайдель отказался комментировать публикацию, попросив журналистов перезвонить через неделю. Ушакова же в беседе с «Чита.ру» объяснила снимок фотошопом. «Это фотошоп. У нас есть оригинал и мы готовим документы в суд, так как мы нашли уже человека, который ее опубликовал. У меня дед воевал, у Зайделя тоже родственники воевали», — сказала она.

По ее словам, нацизм показывает правая рука, а на снимке она запечатлена с поднятой левой, и в момент, когда пыталась закрыть камеру, поскольку не любит, когда ее обнимают. «Вильгельм Вильгельмович вообще делал воздушный поцелуй, у него замазали несколько пальцев», — отметила Ушакова.

В декабре 2019 года сообщалось, что выпускники училища, специализирующегося на подготовке тюремных надзирателей, «зиганули» на групповой фотографии. Сверху на снимке была надпись «Хайль Берд (Hail Byrd)», посвященная инспектору курса. В результате проверки было установлено, что выпускники использовали этот жест в качестве знака уважения к преподавателю. Отмечалось, что этот жест их заставил сделать Берд и выпускники согласились из опасений не выпуститься из академии.

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