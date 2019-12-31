«Зиганувших» на выпускном фото тюремных надзирателей уволили

Выпускники училища, специализирующегося на подготовке тюремных надзирателей, зиганули на групповой фотографии. Сверху на снимке была надпись «Хайль Берд (Hail Byrd)», посвященная инспектору курса. Об этом сообщает CBS News.

В результате проверки было установлено, что выпускники использовали этот жест в качестве знака уважения к преподавателю. «Они делают это потому, что я такой же крутой, как Гитлер», — приводятся его слова в официальном отчете. При этом десять курсантов подтвердили, что Берд заставил их показать нацистский жест, и они согласились из опасений не выпуститься из академии.

Поведение выпускников было «в значительной степени основано на незнании», и они не преследовали цели оскорбить кого-либо, заверили в учебном учреждении. «Этот инцидент был совершенно неприемлем. Теперь мы должны продолжать двигаться вперед и усердно работать над тем, чтобы ничего подобного больше не повторилось», — сказано в заявлении.

По итогам расследования губернатор штата Западная Вирджиния уволил группу офицеров, «кинувших зигу», и их инспектора, еще один преподаватель ушел из учебного заведения на фоне скандала. Кроме того, четырех сотрудников академии отстранили от работы без сохранения заработной платы из-за того, что они не доложили руководству о снимке.

В ноябре 2018-го в соцсетях разошлась фотография американских школьников, которые также вскинули руки в нацистском приветствии на общем снимке. Один из выпускников заявил, что почти все его одноклассники не стеснялись проявлять расистские и ксенофобские взгляды и травили его за то, что он не разделял таких воззрений. По его словам, «кинуть зигу» выпускникам предложил фотограф.

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