Студент-медик зиганул в самолете и угодил в полицию

Пьяный пассажир, летевший из Варшавы в Ливерпуль, оскорблял попутчиков нацистскими высказываниями, зиговал и угодил в полицию. Видео и подробности произошедшего публикует Daily Mail.

27-летний студент-медик, который живет в Англии и учится в Польше, направлялся домой самолетом авиакомпании Wizz Air. По словам стюардесс, во время рейса он внезапно вскочил с кресла и начал выкрикивать расистские оскорбления в адрес других путешественников, а затем несколько раз показал нацистское приветствие со словами «Зиг хайль!»

Пассажир, снявший происходящее на видео, заявил, что был глубоко оскорблен поведением англичанина. «Будучи гражданином Польши, я испытываю отвращение при виде таких вещей. Это очень подло. Я был крайне зол», — сказал он.

Членам экипажа удалось утихомирить дебошира, а после посадки сотрудники правоохранительных органов арестовали его и отвезли в полицейский участок. Там студенту предъявили обвинение в оскорблении чувств верующих и разжигании межнациональной розни, а также пьяном дебоше на борту самолета.

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