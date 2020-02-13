Свыше 300 видеороликов о героях Победы сняли жители Подмосковья

Более 300 видеороликов об участниках Великой Отечественной войны сняли жители Подмосковья в ходе патриотической акции. Об этом сообщает РИАМО в четверг, 13 февраля.

В рамках акции жителям региона предлагается снять видео о своем родственнике, который участвовал в Великой Отечественной войне.

Найти первые готовые видео можно в социальных сетях по хештегу #прогероя. Видеозоны, где можно записать рассказ о героях войны, оборудованы в библиотеках и музеях региона.

Так, школьник из Орехово-Зуевского округа Алексей Хайров рассказал о своем прадеде, который в 1942 году ушел служить связистом. Он принимал участие в Сталинградской битве, и дошел до Берлина.

Андрей Атмакин из Ступина рассказал о своем деде, воевавшим на Северо-Западном фронте.

Ролики покажут 9 Мая на фасадах домов и в парках по всему Подмосковью. Кроме того, на основе видеопортретов создадут мультимедийный мемориал в музейном комплексе «Зоя» в деревне Петрищево Рузского городского округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 75-летие Победы имеет огромное значение, и что в регионе чтят ветеранов.