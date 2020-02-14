Кремль опроверг встречу Патрушева с Зеленским

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию СМИ о том, что секретарь Совета безопасности Николай Патрушев встретился в Омане с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 14 февраля.

Песков назвал эти данные враньем.

Ранее в четверг эту информацию опроверг глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, расследование журналистов программы «Схемы: коррупция в деталях» представляет собой «ложь от начала и до конца».

В частности, журналисты писали, что Патрушев на чартерном самолете якобы летал в Оман, где в то время проводил отпуск Зеленский. Также указывалось, что украинский президент якобы вернулся в Киев на самолете, на котором прилетел секретарь Совета безопасности РФ.

5 января «Страна.ua» сообщила о тайном отдыхе Владимира Зеленского на курорте Маскат в Омане. По данным издания, президентский люкс в отеле, где разместилась семья украинского лидера, стоит до четырех тысяч евро за ночь.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!