Киев прокомментировал слухи о неформальной встрече Зеленского и Патрушева

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель прокомментировала слухи о неформальной встрече главы украинского государства Владимира Зеленского с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым в Омане. Об этом пишет издание «Українські Новини».

«Сложно опровергнуть, что (...) кто-то из чиновников РФ летает в Оман, кто-то из современных политиков знал кого-то из политиков до прихода во власть и еще где-то работал... Сложно и сопоставить эти несовместимые факты, придя к выводу, что президент договаривался за спинами общества с российским чиновником», — заявила Мендель.

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Расследование журналистов программы «Схемы: коррупция в деталях» на своей странице в Facebook опроверг и глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Он подчеркнул, что украинские власти готовы отвечать на любые вопросы, основанные на фактах, «а не предположениях». Ермак считает, расследование представляет собой «ложь от начала и до конца».

В начале января Зеленского и членов его семьи заметили в Омане. По данным журналистов украинской программы «Схемы», 8 января из Москвы туда прилетел и Патрушев, чартерным самолетом с бортовым номером 9H-VJN.

Ранее источники сообщали, что украинский президент уехал отдыхать в Оман, но позднее пресс-служба главы государства разъяснила, что он проводит переговоры с местными чиновниками. Зеленский прервал свой визит в Оман и вернулся в Киев 8 января из-за крушения украинского самолета в Тегеране.

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