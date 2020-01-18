Раскрыта стоимость жилья Зеленского во время визита в Оман

Журналисты «4 канала» раскрыли стоимость жилья президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Оман. Репортаж из отеля, в котором останавливался украинский президент, опубликован на YouTube.

Во время поездки Зеленский и его семья жили в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace A Ritz-Carlton Hotel на курорте Маскат, который считается лучшим отелем страны. По данным «РБК-Украина», президентский люкс в нем стоит 135 тысяч гривен (около 5,6 тысяч долларов).

Номер, в котором останавливался украинский президент, находится на восьмом этаже здания отеля, с него открывается вид на море. В нем есть одна гостиная и две спальни. Встреча с министром Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой, ответственным за иностранные дела Султаната Омана, прошла в холле самого отеля.

В начале января Зеленского и членов его семьи заметили в Омане. Источники сообщали, что украинский президент уехал туда отдыхать, но позднее пресс-служба главы государства разъяснила, что он проводит переговоры с местными чиновниками.

8 января украинский лидер прервал свой визит в Оман и вернулся в Киев из-за крушения украинского самолета в Тегеране. В катастрофе погибли 176 человек, ответственность за гибель лайнера взял на себя КСИР.

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