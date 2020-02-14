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Убийцу российского боксера нашли четверть века спустя по сигаретным окуркам

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Полицейские совместно с бойцами Росгвардии задержали подозреваемого в убийстве известного волгоградского боксера. Преступление было совершено 25 лет назад, сообщает в пятницу, 14 февраля, местный портал v1.ru.

По данным портала, 24-летнего боксера Игоря Шефера застрелили в 1995 году, после этого убийца подался в бега и четверть века находился в федеральном розыске. Его вычислили, благодаря экспертизе ДНК: полицейским удалось собрать окурки, оставленные на месте преступления.

Как оказалось, мужчина скрывался в Туле, за время нахождения в розыске он сменил имя и фамилию и обзавелся семьей. Подозреваемый проживал по поддельному паспорту.

Подозреваемого доставили в Волгоград для проведения следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по делу, отметили в областном управлении Следственного комитета России. Во время допроса он отказался отвечать на вопросы об убийстве человека, признав лишь факт использования поддельного паспорта.

По версии следствия, причиной убийства могли стать неприязненные отношения — предполагаемый убийца долгое время конфликтовал с потерпевшим.

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