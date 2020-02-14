На татуировке Орландо Блума с именем сына обнаружили опечатку

Актер Орландо Блум сделал на руке татуировку с именем сына с помощью азбуки Морзе. В слове обнаружили опечатку, передает New York Post.

43-летний актер выложил снимок тату в Instagram, предложив подписчикам догадаться, что оно означает. Фанаты Блума выяснили, что на руке у него написано слово «Фринн». Сына артиста зовут Флинн. Также Блум набил себе дату и время рождения ребенка — 6 января 2011 года, 9 утра.

Венгерский тату-мастер, сделавший Блуму татуировку, признал свою ошибку в соцсетях. «Да, забыли точку, мы знаем. Скоро все поправим», — заверил он.

В марте 2018 года британская актриса Эмма Уотсон показала татуировку с грамматической ошибкой. Позже артистка в шутку объявила о поиске тату-редактора.

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