Мексиканские бойцы MMA одновременно отправили друг друга в нокдаун

— Lux Fight League (@luxfightleague) 15 февраля 2020, 04:40

Мексиканские бойцы смешанного стиля (MMA) Даниэль Вега и Антонио Маркес одновременно отправили друг друга в нокдаун во время поединка на Lux Fight League 008. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте турнира.

Эпизод произошел в середине первого раунда. Победу по итогам боя праздновал Вега. Для него она стала 11-й в карьере при двух поражениях. Маркес потерпел первое поражение в профессиональной карьере. До этого в его активе было четыре победы.

Турнир Lux Fight League 008 прошел в мексиканском Фронтоне.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!