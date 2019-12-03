Бойцы MMA одновременно отправили друг друга в нокдаун

Бойцы смешанного стиля (MMA) Эдер Лопес и Диего Невеш отправили друг друга в нокдаун на турнире промоушена ECE в Португалии. Видео появилось в Twitter MikeyThomas.

Поединок завершился в первом раунде. Оба бойца пошли в наступление и атаковали друг друга. 22-летний Лопес поднялся почти сразу, а 31-летний Невеш остался лежать на настиле.

Похожий случай произошел в поединке между Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом в 2017 году. Тогда победу одержал американец.

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