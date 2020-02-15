Раскрыт главный критерий женщины при выборе мужчины

Женщину при выборе мужчины интересует его романтический настрой (проявляющийся как соблазнение) и здоровье (привлекательность и интеллект), а не доступность, говорится в исследовании британских ученых, опубликованном в журнале Evolutionary Behavioral Sciences.

Специалисты раскрыли, что женщины, подобно мужчинам, легко определяют партнеров, настроенных на случайный секс, однако главные критерии выбора партнеров у первых и вторых различаются. «Женщин не привлекают мужчины, которыми легко манипулировать или которых легко обманывать», — рассказала эволюционный психолог Лора Адэйр из Университета Брунеля (Великобритания).

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К подобным выводам авторы пришли, опросив 151 студентку в одном из американских университетов. Респоденткам предложили оценить 110 фотографий мужчин по степени привлекательности для отношений в краткосрочной (случайный секс) и долгосрочной (моногамные отношения) перспективах.

В январе 2016 года врачи из США опубликовали в журнале JAMA Oncology статью, в которой заявили, что регулярные занятия оральным сексом повышают у принимающего партнера риск возникновения рака гортани в 22 раза.

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