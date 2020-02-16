Число зараженных коронавирусом приблизилось к 70 тысячам

Число зараженных коронавирусом COVID-19 приблизилось к 70 тысячам. Обновленные данные приводятся на сайте национальной комиссии здравоохранения Китая.

По ее информации, к 16 февраля заражение вирусом подтвердилось у 68 500 человек. За последние сутки от заболевания погибли 142 человека: 140 в провинции Хубэй и по одному в провинциях Сычуань и Хунань. Общее число погибших от коронавируса в Китае возросло до 1665. Выздоровели 9419 человек.

Ранее в феврале биостатист и эпидемиолог Айра Лонджини допустил, что новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли. По его подсчетам, вирус может передаваться от каждого больного двум-трем здоровым людям. Вдобавок к этому, отсутствие экспресс-тестов также способствует его расширению. «Изоляция и карантин не смогут остановить вирус», — заявил он.

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