Депутат ополчился на наборы юных химиков

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич попросил Роспотребнадзор проверить на безопасность наборы для юных химиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо руководителю службы Анне Поповой.

Парламентарий указал, что в набор под названием «Укрощение огня» входит дихромат (аммоний двухромовокислый), который из-за своей токсичности был запрещен к использованию в школах большинства стран. Данное вещество используется для наглядной демонстрации опыта «Вулкан Бёттгера», во время которого пар и раскаленные частицы оксида хрома вылетают будто из жерла вулкана.

Менделевич просит провести анализ сложившейся ситуации и дать ей оценку в рамках компетенции ведомства.

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